كشفت عهد التميمي، الأسيرة المحررة ضمن صفقة تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة في غزة وإسرائيل، عن معاناة كبيرة تعيشها الأسيرات في السجون، كما كشفت عن تهديدها بوالدها في حال تحدثت عن الأوضاع داخل سجون الاحتلال.

وقالت عهد للجزيرة مباشر “وأنا طالعه هددوني بوالدي، قالوا لي أبوكِ عندنا في السجن، وأي كلمة بتحكيها إحنا هنقتله وهو بالسجن”.

وتحدثت عهد عن الأوضاع المأساوية في سجون الاحتلال، وخاصة التنكيل بالأسيرات، وقالت “لسه فيه 30 أسيرة داخل السجون يتم التنكيل بهم كل يوم، بدون طعام ولا مياه ولا ملابس، وينامون على الأرض”.

وأضافت “فيه 10 نساء جداد من غزة وضعهم سيء للغاية، حتى كان وضعهم سيء بالفعل قبل إدخالهم للقسم”، وأكدت أن الاحتلال “نكل بكل الأسيرات وضربهم وقمعهن”.

"هددوني بأبوي".. الأسيرة المحرَّرة عهد التميمي تصف وضع الأسيرات داخل السجون الإسرائيلية#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/5uQm3mIok6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 30, 2023

وتمنت عهد الحرية للأسرى جميعهم، وقالت “الحرية قريبة وحتمية للجميع، وإن شاء الله منتصرين، رغم كل شيء، إحنا أقوى من الاحتلال وراح نظل مكملين”، مشيرة إلى أن فرحتها منقوصة بسبب استشهاد الآلاف في غزة.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، وعلى مدار 6 أيام تسلمت إسرائيل 70 أسيرًا من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 210 فلسطينيين من الأسرى النساء والأطفال أيضًا في سجون إسرائيل بموجب صفقة التبادل، وذلك قبل أن يتم تمديدها ليوم إضافي اليوم الخميس، واستمرار تبادل إطلاق سراح الأسرى.