الإعلان عن تمديد الهدنة في غزة ليوم إضافي

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي.

وقال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، “توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي (اليوم الخميس) بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار وساطة دولة قطر المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية”، وفق ما أفادت وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في تصريح لـ”قنا”، “استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة”.

قطر تعلن عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي الدوحة – ٣٠ نوفمبر 2023 أعلن الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي ( اليوم الخميس )… — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 30, 2023

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لمد الهدنة الإنسانية المؤقتة وفق شروط الاتفاق السابقة.

وقال الجيش في بيان مقتضب على منصة “إكس”: “نظرًا لجهود الوسطاء لمواصلة إطلاق سراح “المختطفين” ووفق شروط الاتفاق ستستمر فترة الهدنة الإنسانية المؤقتة”.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه: “منذ فترة قصيرة سلمت إسرائيل قائمة بأسماء النساء والأطفال وفقا لبنود الاتفاق، وبالتالي فإن الهدنة ستستمر”.

من جانبها، قالت حركة حماس في بيان مقتضب على منصة “تلغرام”: “تم الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع وهو اليوم الخميس”، دون مزيد من التفاصيل.