الضفة.. إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس في غور الأردن

أصيب جنديان إسرائيليان، اليوم الخميس، بجروح طفيفة في عملية دهس بمنطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: وقع حادث دهس على حاجز عسكري.

وتابع: أطلق جنود الاحتياط في الجيش، الموجودون في مكان الحادث، النار على المنفذ وقاموا بتحييده، مما أدى إلى إصابة جنديين احتياطيين بجروح طفيفة، وتم نقلهما إلى مستشفى.

وأضاف أن القوات بدأت بالبحث عن مشتبه بهم إضافيين.

وفي وقت سابق، ذكر موقع تايمز أوف إسرائيل الإخباري أن مسعفين قالوا إن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح طفيفة في هجوم دهس بالقرب من مستوطنة بكعوت بالضفة الغربية في شمال غور الأردن وتم تحييد سائق السيارة التي نفذت بها عملية الدهس.

وصباح الخميس، قُتل 3 إسرائيليين وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار بمدينة القدس الغربية، قبل أن يتم تحييد منفذي الهجوم، وفقا للشرطة.​​​​​​​

وتتصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية على وقع حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.​