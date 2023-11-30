بعد عملية القدس.. بن غفير يدعو الإسرائيليين لحمل السلاح (فيديو)

جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، دعوته مواطنيه إلى حمل السلاح.

وقال بن غفير للصحفيين، في موقع إطلاق النار بالقدس الغربية حيث قتل 3 إسرائيليين وأصيب 6: “أقول لمواطني إسرائيل: لدينا شرطة قوية ولدينا جيش قوي، ولكن لا يوجد شرطي في كل مكان”.

وأضاف: “لذلك فإنه في أي مكان يتواجد فيه السلاح مع المواطنين يمكن أن يحمي الأرواح”.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليقا على هجوم القدس: “سنواصل توزيع السلاح على المواطنين وهذا إجراء أثبت فعاليته في الحرب ضد الإرهاب”، حسب قوله.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت في بيان أن مدنيًا إسرائيليًا وجنديين خارج الخدمة أطلقوا النار على فلسطينيين اثنين نفذا إطلاق النار ما أدى إلى تحييدهما، بحسب تعبير الشرطة.

وأعلن بن غفير عزمه مواصلة سياسة توزيع آلاف قطع السلاح على مدنيين إسرائيليين بالقول: “توزيع الأسلحة مهم، سأواصل توزيع الأسلحة”.

ووجّه الاتهام لحركة حماس بالمسؤولية عن عملية إطلاق لنار مضيفًا: “يبدو أن هؤلاء هم عناصر حماس، حماس تتحدث هنا بصوتين، صوت وقف إطلاق النار، والصوت الثاني للإرهاب”، وفق تعبيره.

واعتبر أن “هذا الحادث يثبت مرة أخرى مدى ضرورة عدم إظهار الضعف”.

وكانت شرطة الاحتلال أعلنت مقتل 3 إسرائيليين، وإصابة 13 بينهم 3 بجروح خطيرة، في إطلاق النار بالقدس الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن منفذي عملية إطلاق النار في القدس الغربية، الخميس، هما الشقيقان مراد (30 عاما) وإبراهيم نمر (38 عاما)، من سكان بلدة صور باهر بالقدس الشرقية وأسيران سابقان ينتميان لحركة حماس، بينما لم يصدر عن الحركة تعليق فوري.