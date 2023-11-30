بلينكن: الهدنة بين إسرائيل وحماس تؤتي أُكُلها ونأمل في استمرارها

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس إن الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تؤتي أُكُلها وإن الولايات المتحدة تأمل في استمرارها.

وأضاف، خلال اجتماع مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، أن واشنطن تركز على المساعدة في ضمان تحرير الرهائن الذين نقلوا إلى غزة خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال بلينكن “شهدنا خلال الأسبوع الماضي تطورا إيجابيا للغاية هو عودة الرهائن إلى ديارهم ولم شملهم بأسرهم. هذا يجب أن يستمر اليوم. كما أنها (الهدنة) مكنت من زيادة المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المدنيين الأبرياء في غزة والذين هم في أمس الحاجة لها”.

وأردف قائلا “بالتالي فإن هذه العملية تؤتي أُكُلها، ونأمل أن يتسنى استمرارها”.

وأبرمت إسرائيل وحماس اتفاقا في اللحظة الأخيرة في وقت سابق اليوم الخميس لتمديد وقف إطلاق النار المستمر منذ 6 أيام في غزة ليوم آخر للسماح للمفاوضين بمواصلة العمل على صفقات لمبادلة المحتجزين في قطاع غزة بأسرى فلسطينيين.

وقال مسؤول أمريكي إن بلينكن بدأ في وقت لاحق اجتماعا في القدس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن المقرر أن يجتمع لاحقا مع حكومة الحرب الإسرائيلية ومع زعيم المعارضة يائير لابيد ووزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني غانتس كل على حدة.

وجلبت الهدنة أول فترة هدوء إلى غزة منذ 7 أسابيع دمرت إسرائيل خلالها المنطقة ردا على هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

كما سمحت بدخول المساعدات الإنسانية، التي تشتد الحاجة لها، إلى غزة بعد أن تم تحويل جزء كبير من أراضي القطاع الساحلي الذي يقطنه زهاء 2.3 مليون نسمة إلى أرض قاحلة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال مسؤول فلسطيني إن من المتوقع أيضا أن يزور بلينكن، الذي يقوم بثالث زيارة للمنطقة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، الضفة الغربية المحتلة حيث من المرجح أن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش وزير الخارجية الأمريكي الهجوم الإسرائيلي الذي يلوح في الأفق على جنوب غزة، وقال بلينكن “أتطلع إلى محادثات مفصلة مع حكومة إسرائيل حول المستقبل في غزة”.