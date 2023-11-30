دوي صفارات الإنذار بالجليل الأعلى.. إسرائيل تعلن اعتراض “هدف جوي مشبوه” قرب حدود لبنان (فيديو)

دوت صفارات الإنذار، اليوم الخميس، في عدة بلدات في “الجليل الأعلى” بشمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض “هدف جوي مشبوه” قادم من الأراضي اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: “استمرارًا لصفارات الإنذار التي تم تفعيلها في محيط البلدات “دوفيف” و”متات” و”ساسا” (شمال)، فقد اعترض الجيش الإسرائيلي بنجاح هدفًا جويًّا مشبوهًا (طائرة مسيّرة) تجاوز الحدود من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية”.

بدورها ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وهي وكالة رسمية)، أنه سُمعت في مدينة صور بجنوب لبنان أصوات قوية في المناطق الحدودية، مشيرة إلى أن المعلومات تفيد بأنها “دوي صواريخ اعتراضية للقبة الحديدية”.

وقد تبادلت إسرائيل وحزب الله اللبناني، إطلاق النار عبر الحدود أسابيع بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر متحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لرويترز أنه تم رصد عملية إطلاق من لبنان باتجاه إسرائيل أعقبها رد انتقامي من إسرائيل.

وتوصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة اليوم الخميس لتمديد وقف إطلاق النار يوما سابعا. وعبرت واشنطن عن أملها تمديد الهدنة فترة أطول لتحرير المزيد من المحتجزين والسماح بتوصيل المساعدات إلى غزة.