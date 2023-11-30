رصدت مراسلة الجزيرة مباشر، في جولتها بأحد مخيمات خان يونس جنوبي قطاع غزة، طفلتين سافرت والدتهم للضفة الغربية المحتلة قبل الحرب ولم تستطع العودة.

وأوضحت إحدى النازحات في المخيم، أن الطفلتين يريدان إيصال رسالة لوالدتهم بالصوت والصورة، خاصة وأن والدتهم تتابع شاشة الجزيرة مباشر باستمرار.

ولم تتمالك الطفلتان دموعهما أثناء توجيه الرسالة، وقالت نجاة التي تبدو أنها تبلغ من العمر 5 سنوات، “وينك يا ماما؟” ولم تستطع تمالك نفسها وأجهشت بالبكاء، لكن بعدما هدأت قليلًا أضافت “بحبك يا ماما وبدي تجبيلي دبدوب معك”.

وعندما حاولت ولاء أختها الأكبر (أقل من 10 سنوات)، توجيه رسالة لوالدتها، لم تستطع أن تنطق سوى ببضع كلمات، ومضت في البكاء هي الأخرى “ماما كتير بدي ترحي -تعود لغزة- إحنا بخير”.

وقالت عمتهم، التي ترعاهم في غياب والدتهم، “والدتهم راحت الضفة تتعالج، وصارت الحرب ومقدرتش ترجع”، وأشارت إلى أن الأطفال يكررون كثيرًا أنهم يريدون والدتهم.

وصفت الحياة بأنها عبارة عن “حجز أدوار”، وقالت “حجز أدوار في الحمامات، حجز أدوار في المخابز، في الخيمة الواحدة يعيش أكثر من 13 فردًا، مهما قلنا لن نستطيع وصف ما نمر به”.

ومن المفترض أن المسافة بين قطاع غزة والضفة الغربية قصيرة جدًا، إلا أن الاحتلال أغلق جميع المعابر، بعد شن حربه على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ردًا على عملية “طوفان الأقصى”.