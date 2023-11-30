شاهد لحظة عملية إطلاق النار عند مدخل القدس وقتل إسرائيليين (فيديو)

نشرت القناة 12 الإسرائيلية مقطعا مصورا قالت إنه للحظة إطلاق النار عند مدخل الدس والذي أسفر عن مقتل 3 وإصابة 7 بينهم 4 إصابتهم خطرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الشرطة أعلنت “تحييد شخصين يشتبه في ضلوعهما في إطلاق النار” قرب محطة توقف للحافلات.

وأفادت بأن العملية أسفرت عن إصابة 3 بجروح خطيرة و3 آخرين بمتوسطة.

وذكرت أن إحدى القتلى شابة عشرينية وإحداها رجل سبعيني، كما اصيب 7 آخرون بجروح وصفت ما بين حرجة وطفيفة، وأن منفذي العملية هما من حي صور باهر جنوب القدس وأنهما أطلقا النار على محطة للركاب وتمت تصفيتهما.

ويشهد الداخل الفلسطيني توترا متصاعدا زادت حدته منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية استشهد خلالها 247 فلسطينيا وأصيب أكثر من 3 آلاف واعتقل 3325.​​​​​​​