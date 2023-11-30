في ذكرى تقسيم فلسطين.. الأزهر: حان وقت الاتحاد لإنهاء أسوأ احتلال عرفه التاريخ الحديث

طالب الأزهر الشريف في مصر، بالتزامن مع الذكرى الـ76 لتقسيم فلسطين، بضرورة استغلال الظروف الحالية لتمكين الفلسطينيين من إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

وقال الأزهر في بيان، الأربعاء، إنه بالتزامن مع “الذكرى المريرة التي تحل علينا اليوم”، يتعرض الفلسطينيون لظروف “شديدة الألم والقسوة”، لافتًا إلى أن سكان غزة يعانون على مدار أكثر من 50 يومًا “للإبادة الجماعية والتهجير القسري”.

وطالب الأزهر بتسليط الضوء على “وحشية الكيان الصهيوني، الذي اعتاد على اغتصاب الأرض، وتمرس على البطش بأصحابها الأبرياء، ضاربًا بالقوانين الدولية عرض الحائط”.

وأضاف “حان الوقت لكل أصحاب الضمائر الحيَّة وأحرار ‏العالم أن يتحدوا لإنهاء أسوأ وأطول احتلال عرفه التاريخ الحديث، ‏وتسخير الجهود من أجل رفع المعاناة عن الفلسطينيين، وقيام ‏دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشريف”.

ويوافق الأربعاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1947 خطة تقسيم فلسطين إلى دولتين، إحداهها عربية والأخرى يهودية، فيما عُرف بالقرار الأممي رقم 181 “قرار التقسيم”.