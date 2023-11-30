كتائب القسام تتبنى عملية القدس التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين

تبنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس تنفيذ عملية إطلاق النار في مدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس، والتي أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 12 آخرين.

وقالت كتائب القسام في بيان: تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها الكاملة عن عملية القدس البطولية، والتي نُفذت على المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة، صباح اليوم الخميس، وأسفرت عن مقتل 3 صهاينة وإصابة 12 آخرين بجراح متفاوتة.

وأضاف البيان: نزف إلى أبناء شعبنا وأمتنا فرسان هذه العملية البطولية وهما: الشهيد القسامي المجاهد/ مراد محمد نمر (38 عامًا) والشهيد القسامي المجاهد/ إبراهيم محمد نمر (30 عامًا) من بلدة صور باهر.

وأكد البيان على أن هذه العملية “تأتي ضمن مسؤولية الردّ على جرائم الاحتلال بقتل الأطفال والنساء في قطاع غزة والضفة المحتلة، وتدنيس المسجد الأقصى والمقدسات، ورسالة تحذيرٍ مباشرةٍ ضدّ الانتهاكات التي يمارسها بن غفير وعصابته بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال”.