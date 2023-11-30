وصول 17 تايلانديا أفرجت عنهم حماس إلى بلادهم (فيديو)

وصل إلى مطار بانكوك اليوم الخميس 17 مواطنا تايلانديا كانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تحتجزهم في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية التايلاندية إنه أطلق سراح 23 محتجزا تايلانديا وهناك 9 آخرون لا يزالون محتجزين.

وكان وزير الخارجية التايلاندي بارنبري باهيدا نوكارا قد التقى المواطنين التايلانديين المفرج عنهم بعد 7 أسابيع في الأسر أول أمس الثلاثاء.

وأطلق سراح العمال التايلانديين على دفعات ضمن صفقات منفصلة على هامش صفقة التبادل بين حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وقال بارنبري في مقابلة مع وكالة رويترز أمس الأربعاء “لسنا جزءا من الصراع”. وأضاف أنه لم تكن هناك شروط للإفراج عنهم.

وأجرى بارنبري محادثات مع نظرائه في عدة دول بالشرق الأوسط لديها اتصالات مع حماس. وقال إنهم ما زالوا على اتصال به ويرسلون إليه تحديثات بشأن إطلاق سراح الرهائن.

وأضاف “لقد تحدثت إلى مختلف الدول التي يمكنها التواصل مع حركة حماس لأشرح لها أن العمال التايلانديين أبرياء، وأنهم لا يشاركون في السياسة، وأنهم ليسوا جزءا من صراع أي أحد، وربما لا يعرفون كيف وصل الوضع إلى هذا الحد، ومن يتقاتل مع من. لقد كانوا هناك لكسب لقمة العيش”.

وتقول تايلاند إن 39 من مواطنيها قُتلوا خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي. ويوجد في إسرائيل نحو 30 ألف تايلاندي يعملون في قطاع الزراعة ويمثلون إحدى أكبر جاليات العمال الأجانب في إسرائيل.