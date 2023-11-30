وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن 100 عام

توفي وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر عن 100 عام، أمس الأربعاء، وفقًا لبيان صادر عن شركة الاستشارات الجيوسياسية أسوشييتس إنك التابعة له، ولم تذكر الشركة ملابسات الوفاة.

وقالت المؤسسة الاستشارية في بيان إن كيسنجر الذي كان وزيرًا للخارجية في عهدي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد، وأدى دورا دبلوماسيا محوريا خلال الحرب الباردة، توفي اليوم في منزله بولاية كونيتيكت.

ولم يحدّد البيان سبب وفاة كيسنجر الذي اشتهر ببنيته الصغيرة وصوته الأجشّ ولهجته الألمانية الطاغية.

وترك عمل كيسنجر مستشارا للأمن القومي بين عامي 1969 و1975 ووزيرا للخارجية في عهد رئيسين أثرا لا يمحى من السياسة الخارجية الأمريكية، وقاده ذلك إلى الحصول على جائزة نوبل للسلام في حدث أثار الكثير من الجدل.

وقالت المؤسسة إن جنازته ستجرى في مراسم عائلية خاصة، على أن تتبعها في وقت لاحق مراسم تأبين عام في مدينة نيويورك.

وبينما أشاد كثيرون بكيسنجر لتألقه وخبرته الواسعة، وصفه آخرون بأنه مجرم حرب لدعمه الدكتاتوريات المناهضة للشيوعية وخاصة في أمريكا اللاتينية.

وكانت جائزة السلام التي مُنحت له عام 1973 مناصفة مع الفيتنامي لو دوك ثو الذي رفض الجائزة، إحدى أكثر الجوائز إثارة للجدل على الإطلاق، وقد استقال عضوان من لجنة نوبل بسبب الاختيار إثر ظهور تساؤلات بشأن قصف أمريكي سري لكمبوديا.

وُلد كيسنجر الذي ينحدر من أسرة يهودية في ألمانيا عام 1923 وأثّر لعقود في الدبلوماسية الأمريكية، حتى بعد أن ترك منصبه.

وأطلق كيسنجر عجلة التقارب بين واشنطن وكل من موسكو وبيجين في سبعينيات القرن الماضي، لكن صورته لطختها محطات مظلمة في تاريخ الولايات المتحدة، مثل دوره في غزو جنوب فيتنام عام 1970 ودعم انقلاب عام 1973 في تشيلي وغزو تيمور الشرقية عام 1975، وقصف كمبوديا.

وكان معظم ما قُصفت به كمبوديا قنابل عنقودية استمرت في قتل وتشويه المدنيين عقودا بعد انتهاء الحرب، الأمر الذي أبقى كيسنجر تحت النقد طوال حياته.

وظل كيسنجر حتى وفاته فاعلا على الساحة السياسية الدولية، ولم يثنه تقدمه في السنّ عن السفر ولقاء العديد من قادة العالم، وكان آخرهم الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي التقاه في يوليو/تموز الماضي في الصين.