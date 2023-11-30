قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال حربها على قطاع غزة، مبنى الأرشيف المركزي ودمرته، وأعدمت آلاف الوثائق التاريخية التي تعد إرثاً لأهالي قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال أبلغ بلدية غزة في اتصال هاتفي بضرورة إخلاء المبنى، حيث تم قصف مبنى الأرشيف الذي يقع في وسط المدينة بميدان فلسطين، ويضم مباني ووثائق تاريخية يعود عمرها إلى أكثر من 150 عامًا، إضافة إلى الأرشيف المركزي للمدينة وخرائط ودراسات هندسية ودوائر التحكم والمراقبة لآبار المياه وشبكات الصرف الصحي.

وطال القصف طابقين من المبنى المؤلف من 5 طوابق، وأدى إلى إحراق وثائق تاريخية ذات قيمة كبيرة في الأرشيف المركزي، وإعدام آلاف الوثائق التاريخية التي توثق مباني المدينة ومراحل تطورها العمراني.

بدوره، قال يحيى السراج، رئيس بلدية مدينة غزة، السراج، إن “استهداف الأرشيف المركزي يشكل خطرًا كبيرًا على المدينة، حيث يحتوي على آلاف الوثائق التاريخية ذات القيمة العالية للمجتمع، كما ضم وثائق بخط يد شخصيات وطنية معروفة”.

رئيس بلدية #غزة: #إسرائيل دمرت الأرشيف المركزي للمدينة، الذي يحتوي على آلاف الوثائق التاريخية التي تعود إلى أكثر من 150 عامًا https://t.co/Bjrp7tLjwF pic.twitter.com/xeCBPIGjwe — Anadolu العربية (@aa_arabic) November 29, 2023

وأضاف في تصريحات للأناضول، أن “هذه الوثائق، التي يعود تاريخها لفترة طويلة، تم حرقها، مما أدى إلى تحولها إلى رماد، ليتم محو جزء كبير من ذاكرتنا الفلسطينية”.

ولفت إلى أن “الاحتلال الاسرائيلي استهدف مبانٍ عديدة، من بينها مراكز ثقافية كبيرة وضخمة، وكذلك حدائق عامة تتبع للبلدية”.

وأوضح السراج أن “هناك محاولة من الاحتلال لتدمير كل شيء جميل، لمحو الذاكرة الفلسطينية، وفرض سياسة تجهيل الشعب، وجعل المدن الفلسطينية غير قابلة للحياة”.

واعتبرت وزارة الثقافة الفلسطينية، أن الاحتلال “تعمد” تدمير آلاف الوثائق التي تجسد وتحفظ تاريخ العمل البلدي في مدينة غزة العريقة والقديمة، معتبرة أن هذا العمل يهدد التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لغزة.

وأضافت لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بهذا الاستهداف “فضح الاحتلال جرائمه أكثر في هذه الحرب، وبدى أكثر همجية باستهدافه لهذه الأماكن، لكونه ليس لديه رواية حقيقة عن وجوده في هذا المكان”.

وتابعت “بل عمل على طمر آثار وحفر تحت الأرض وخاصة تحت المسجد الاقصى، وفي سبسطية التي تعتبر في الضفة جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن لم يستطع بأي فعل وأي شكل من الأشكال أن يثبت أنه كان موجودا على هذه الأرض”.