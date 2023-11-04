أبو عبيدة: مقتل أكثر من 60 أسيرا إسرائيليا جراء قصف جيش الاحتلال على غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن أكثر من 60 أسيرا إسرائيليا فُقدوا بسبب الغارات الجوية لجيش الاحتلال على قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، عبر حساب حركة حماس على تلغرام “منذ 7 أكتوبر حتى الآن، تسبب القصف الصهيوني الهمجي على غزة في فقدان أكثر من 60 أسيرا من أسرى العدو في غزة، وبعد عمليات البحث ما زالت 23 جثة منهم مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن”.

وأضاف “يبدو أننا لن نستطيع الوصول إليها أبدا بسبب استمرار العدوان الوحشي للاحتلال على غزة”.

وفي وقت سابق السبت، أعلن أبو عبيدة أن مقاتلي القسام دمروا 24 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا، خلال آخر 48 ساعة.

وأضاف في كلمة صوتية “وثقنا آخر 48 ساعة تدمير 24 آلية عسكرية إسرائيلية بين دبابة وناقلة جند وجرافة، كليا أو جزئيا”.





ولفت أبو عبيدة إلى أن مقاتلي القسام يخوضون “حربا غير متكافئة، لكنها ستُدرس في العالم، وسيخلدها التاريخ”.

وتابع “مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات العدو، ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده”.





وأوضح أن ما تنشره كتائب القسام أو ستنشره مستقبلا عن عملياتها ضد قوات الاحتلال على منصاتها المختلفة ما هو إلا “جزء يسير من بطولات” المقاتلين في الميدان.

وختم بالإشارة إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة ممنهجة من “عدو أمن العقوبة من عالم تحكمه شريعة الغاب”.