سياسة|فلسطين

إصابة 21 من النازحين جراء قصف الاحتلال مستشفى القدس بغزة (فيديو)

يستضيف مستشفى القدس أكثر من 400 مريض أغلبهم من النساء والأطفال
مدة الفيديو 14 minutes 16 seconds
4/11/2023

شهد محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة اليوم السبت، غارات إسرائيلية استهدفت مبنى أمام مدخل قسم الطوارئ التابع للمستشفى.

وأدى قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط المستشفى إلى أضرار جسيمة في المكان، وإصابة 21 شخصا من النازحين، وتسبب في حالة من الذعر والخوف بين العائلات النازحة.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد قررت سابقا عدم إخلاء مستشفى القدس، وأكدت تعمد جيش الاحتلال إطلاق صواريخ مباشرة على جوار المستشفى لإجبار الكادر الطبي والنازحين والمرضى على مغادرته.

وأفادت الجمعية أنها تلقت تهديدات من سلطات الاحتلال لإخلاء مستشفى القدس على الفور، الذي يستضيف أكثر من 400 مريض أغلبهم من النساء والأطفال ووضعهم خطر، وسط تكرار الإنذارات لمستشفيات القطاع واستهداف مراكز طبية.

وأظهرت مشاهد مصورة لحظة قصف قوات الاحتلال محيط مستشفى القدس المكتظ بالمصابين والنازحين، إلى جانب تصاعد الدخان وسماع دوي انفجارات في المنطقة المأهولة بمنازل المدنيين.

المصدر : الجزيرة مباشر