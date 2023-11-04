إصابة 21 من النازحين جراء قصف الاحتلال مستشفى القدس بغزة (فيديو)

شهد محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة اليوم السبت، غارات إسرائيلية استهدفت مبنى أمام مدخل قسم الطوارئ التابع للمستشفى.

وأدى قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط المستشفى إلى أضرار جسيمة في المكان، وإصابة 21 شخصا من النازحين، وتسبب في حالة من الذعر والخوف بين العائلات النازحة.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد قررت سابقا عدم إخلاء مستشفى القدس، وأكدت تعمد جيش الاحتلال إطلاق صواريخ مباشرة على جوار المستشفى لإجبار الكادر الطبي والنازحين والمرضى على مغادرته.

وأفادت الجمعية أنها تلقت تهديدات من سلطات الاحتلال لإخلاء مستشفى القدس على الفور، الذي يستضيف أكثر من 400 مريض أغلبهم من النساء والأطفال ووضعهم خطر، وسط تكرار الإنذارات لمستشفيات القطاع واستهداف مراكز طبية.

وأظهرت مشاهد مصورة لحظة قصف قوات الاحتلال محيط مستشفى القدس المكتظ بالمصابين والنازحين، إلى جانب تصاعد الدخان وسماع دوي انفجارات في المنطقة المأهولة بمنازل المدنيين.