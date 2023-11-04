اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين أمام منزل نتنياهو (فيديو)

تظاهر مئات الإسرائيليين، اليوم السبت، أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمطالبة الحكومة بالعمل على الإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة. وشهدت المظاهرات اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

وفي منطقة أخرى، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن مئات الإسرائيليين تظاهروا عند مفترق “عيمك حيفر” قرب تل أبيب، لمطالبة الحكومة بالعمل على الإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

مواجهات بين متظاهرين والشرطة أمام مقر إقامة #نتنياهو في شارع غزة بالقدس، تطالب نتنياهو بالاستقالة فورا – هذا بالتزامن مع مظاهرات أخرى لعائلات الأسرى تتجه نحو مقر نتنياهو. pic.twitter.com/4qOuXIXNSY — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 4, 2023

ويتظاهر آلاف الإسرائيليين بوتيرة شبه يومية في أنحاء البلاد، للضغط على الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، فقد تظاهر مئات الإسرائيليين في 8 مدن ومفترقات بالداخل المحتل، للمطالبة بصفقة تبادل أسرى شاملة مع المقاومة في غزة، وإقالة نتنياهو من منصبه.

وهناك ما لا يقل عن 242 إسرائيليا، أسرتهم حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، خلال عملية طوفان الأقصى التي نفذتها في منطقة غلاف غزة.

عاجل| إعلام الاحتلال: الآلاف يشاركون في مظاهرة ضد "نتنياهو" أمام منزله في القدس المحتلة، ويطالبونه بتقديم استقالته فوراً. pic.twitter.com/3CEVKj2ibg — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 4, 2023

وفي وقت سابق السبت، حذر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الأردن، من أن تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة “يضاعف من الكارثة الإنسانية في القطاع، ويُعقد تأمين إطلاق سراح الأسرى”.

وأعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، في وقت سابق، وفاة نحو 60 أسيرا في غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل والعنيف لليوم التاسع والعشرين.

وحسب وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 9488 بينهم 3900 طفل و2500 امرأة.