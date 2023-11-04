اشتعال النيران في قوارب ومعدات الصيد بميناء رفح البحري جراء قصف إسرائيلي (فيديو)

أدى قصف الزوارق الحربية الإسرائيلية لميناء رفح البحري اليوم السبت إلى اشتعال النيران في العشرات من قوارب الصيد.

وأظهر مقطع مصور لآثار القصف تفحم العديد من القوارب ومعدات الصيد داخل الميناء بعد استهدافها.

يأتي ذلك ضمن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ29 ووسط غارات عنيفة وقصف متواصل لمعظم أنحاء قطاع غزة أدى إلى استشهاد 9227 فلسطينيا، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، وإصابة 23516 آخرين.

ويعدُّ قطاع الصيد الفلسطيني من القطاعات الاقتصادية البالغة الأهمية؛ إذ يشارك في دعم الناتج القومي الفلسطيني، عبر تشغيل أعداد كبيرة من الصيادين، يقدر عددهم حسب وزارة الزراعة عام 2019 بنحو 4054 صيادًا، إضافة إلى مئات الأشخاص الذين يعملون في المهن المرتبطة بالصيد.

ودائما ما يعتدي جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع الصيد في غزة بإطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم.