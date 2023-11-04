“اشتقت للمياه”.. طفلة تحكي صعوبة الحياة في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر معاناة النازحين من أهالي غزة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع التي دخلت يومها التاسع والعشرين.

والتقت الجزيرة مباشر طفلة من النازحين وسألتها عما تتمناه فأجابت: “بدي أرجع، اشتقت للمياه، اشتقت للحياة ترجع عادية، كنت كل يوم أصحى للمدرسة أروح إشي أتسلى فيه على الأقل، اليوم ما عاد شيء نعمله”.

وبشأن ما حدث لها جراء العدوان والحصار والنزوح قالت: “اللي صار معي من كثر شرب المياه الملوثة تسممنا، كلنا تسممنا، وكل شوية باسهل، المياه المالحة التي نشربها بتوجع البطن وكثير يعني أصبنا بأمراض من المياه والملوثات هنا، المكان غير صالح للحياة”.

وعن كيفية العيش في المكان الذي نزحوا إليه قالت: “مفيش وسع الواحد فيه ينام، بننام على الأرض وهي الفرشة دايما بنحطها ونقعد عليها، كلنا بنقعد على فرشتين بنحط فرشات تحت رأسنا وباقي جسمنا على الأرض”.

وأضافت: “حتى الأصوات التي نسمعها طول النهار بتخوف، مفيش أمان بالمرة كل شوية بنصحى بسبب الأصوات اللي بنسمعها”.

وفي ختام حديثها قالت: “بنطالب حد ييجيلنا على الأقل إشي نأكله”.