الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مخبز الشرق في مخيم جباليا بقطاع غزة (فيديو)

وثق مقطع فيديو خاص للجزيرة لحظة القصف الإسرائيلي لمحيط مخبز الشرق بشارع النصر في مدينة غزة ظهر السبت.

ويُظهر المقطع حالة من الفزع والخوف لدى المواطنين الذين كانوا ينتظرون حصولهم على الخبز.

وتستهدف إسرائيل الأماكن الحيوية لتجمّع الفلسطينيين في غزة من مخابز ومساجد ومستشفيات.

ومنذ 29 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين معظمهم مدنيون، وتسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.