الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 55 فلسطينيا ليرتفع العدد إلى 2040 منذ بدء طوفان الأقصى

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنّت، الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، حملة اعتقالات شملت 55 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الهيئة في بيان مشترك مع نادي الأسير الفلسطيني أن بين المعتقلين امرأتين وأسرى سابقين وجرحى، وأن قوات الاحتلال تعتقل عدة أشخاص من العائلة الواحدة، وتتخذهم رهائن للضغط على فرد من العائلة لتسليم نفسه.

وتركزت عمليات الاعتقال في مخيم الفوار في الخليل، حيث اعتُقل فيه 25 مواطنا، أُفرج عن مجموعة منهم لاحقًا، وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، ونابلس، وجنين، وطولكرم، وبيت لحم، والقدس، وطولكرم.

ورافقت حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واعتداءات وتهديدات للمعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين، خاصة في مخيم الفوار، وبلدة بيت أمر بالخليل التي شهدت مداهمات لعشرات المنازل، وإطلاق النار على المواطنين خلال انسحاب قوات الاحتلال من البلدة.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 2040 معتقلا.

وهذه الحصيلة تشمل من اعتُقلوا من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن.