كتائب القسام تدمر 10 آليات إسرائيلية في مخيم الشاطئ وترفع علمها على إحداها (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مشاهد من اشتباكات خاضتها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان وتدمير 10 آليات واعتلاء إحداها.

وتضمّن الفيديو المنشور، اليوم السبت، إطلاق مقاتلي القسام قذائف “الياسين” على آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي من المسافة صفر.

وأظهر الفيديو أحد مقاتلي القسام وهو يعتلي جرافة إسرائيلية رافعا علم الكتائب فوقها بعد تدميرها من قرب.

في السياق، أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام أن مقاتليها دمروا 24 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا، خلال آخر 48 ساعة.

وقال أبو عبيدة “وثقنا آخر 48 ساعة تدمير 24 آلية عسكرية إسرائيلية بين دبابة وناقلة جند وجرافة، كليا أو جزئيا”.

وأشار إلى أن مقاتلي القسام يخوضون “حربا غير متكافئة، لكنها ستُدرس في العالم، وسيخلدها التاريخ”.

وأضاف “مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات العدو، ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده”.

وأوضح أن ما تنشره (القسام) أو ستنشره مستقبلا عن عملياتها ضد قوات الاحتلال على منصاتها المختلفة ما هو إلا “جزء يسير من بطولات” المقاتلين في الميدان.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت كتائب القسام أنها قتلت 5 جنود إسرائيليين وأصابت آخرين، في اشتباكات شمال غرب مدينة غزة.

وذكرت الكتائب في بيان مقتضب عبر تلغرام “مجاهدو القسام يهاجمون قوة متحصنة في مبنى شمال غرب مدينة غزة، ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة والقنابل، ويُجهزون على 5 جنود ويصيبون آخرين”.

وفي بيان آخر، قالت “القسام” إنها دمرت آليتين إسرائيليتين متوغلتين جنوب حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة، بقذائف “الياسين 105”.

كما أكدت أنها استهدفت دبابة متوغلة جنوب غرب تل الهوا بصاروخ موجه من طراز “كونكورس”.