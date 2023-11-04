“القسام” تعلن تدمير آليتين عسكريتين إسرائيليتين وقتل 5 جنود واستهداف دبابة بصاروخ موجه (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم السبت، أنها قتلت 5 جنود إسرائيليين وأصابت آخرين، في اشتباكات شمال غرب مدينة غزة.

وذكرت “القسام” في بيان مقتضب عبر تلغرام “مجاهدو القسام يهاجمون قوة متحصنة في مبنى شمال غرب مدينة غزة، ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة والقنابل، ويُجهزون على 5 جنود ويصيبون آخرين”.

وفي بيان آخر، قالت “القسام” إنها دمرت آليتين إسرائيليتين متوغلتين جنوب حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة، بقذائف “الياسين 105”.

كما أكدت “القسام” أنها استهدفت دبابة متوغلة جنوب غرب تل الهوا بصاروخ موجه من طراز “كونكورس”.

وأمس الجمعة، نشرت كتائب القسام مشاهد من اشتباكات خاضتها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حانون، شمال شرقي قطاع غزة.

وظهر في مقطع الفيديو خروج مقاتلي “القسام” من نفق وهم يحملون أسلحة مختلفة، ويخوضون اشتباكات مع قوات جيش الاحتلال المتوغلة في منازل وأراض زراعية فلسطينية. كما أظهر الفيديو إطلاق قذائف الياسين على آليات إسرائيلية.

وتضمّن الفيديو إطلاق مقاتلي القسام قذائف محمولة على الكتف داخل غرف ومنازل للمواطنين احتمت بها قوات الاحتلال.





كما نشرت “القسام” مشاهد من اشتباكات خاضها مقاتلوها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في منطقة جحر الديك.

وقالت الكتائب في بيان لها إن مقاتليها دمروا عددا من آليات العدو بقذائف “الياسين 105”.





ومنذ 29 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين معظمهم مدنيون، وتسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.