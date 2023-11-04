القسام تنشر “فيديو” لاشتباك مقاتليها مع قوات الاحتلال وتدمير آليات إسرائيلية (شاهد)

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” مشاهد من اشتباكات خاضها مقاتلوها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في منطقة جحر الديك.

وقالت الكتائب في بيان لها إن عناصرها دمروا عددًا من آليات العدو بقذيفة الياسين (105).

وفي وقت سابق الجمعة، كشفت “القسام” في مقطع “فيديو” آخر عن اشتباكات خاضها مقاتلوها مع قوات الاحتلال في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وظهر في مقطع “الفيديو” خروج مقاتلي “القسام” من نفق وهم يحملون أسلحة مختلفة، ويخوضون اشتباكات مع قوات جيش الاحتلال المتوغلة في منازل وأراض زراعية فلسطينية.

كما أظهر “الفيديو”، إطلاق قذائف الياسين على آليات إسرائيلية.





وكانت كتائب القسام قالت في بيان لها: “استهدفنا قوة صهيونية متحصنة في مبنى شمال بيت حانون بخمس (5) قذائف TBG” واشتعال النيران في المبنى”.

ويشن جيش الاحتلال منذ 28 يومًا “حربًا مدمرة” على غزة، استشهد فيها 9227 فلسطينيًا، منهم 3826 طفلًا و2405 سيدات، وأصاب 23516، كما استشهد 145 فلسطينيًا واعتقل نحو 2070 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت “كتائب القسام” إلى جانب باقي فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 1538 إسرائيليًا وأصابت 5431، وفقًا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليًا ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.