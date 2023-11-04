الناطق باسم الأونروا للجزيرة مباشر: الوضع يزداد تعقيدا كل يوم في غزة (فيديو)

قال كاظم أبو خلف الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) إن المأساة الإنسانية في قطاع غزة تتعقد أكثر فأكثر كل يوم.

وأضاف في حديثه للجزيرة مباشر، مساء الجمعة أن “التعنت ليس فقط في إدخال الوقود وهو على سلم المطلوب دخوله إلى غزة فالمطلوب أكثر بكثير من الوقود وإن كان الوقود هو عصب الحياة، نحن في مجال العمل الإنساني يعنينا دخول ما يحتاجه قطاع غزة سواء للمخابز أو المستشفيات المهم أن يدخل الوقود وأن تدخل المساعدات بكافة أنواعها”.

وتابع: “قبل بدء الحرب كان يدخل قطاع غزة 500 شاحنة كل يوم، حتى الآن وقد قاربنا الشهر منذ بداية الحرب لم يتجاوز عدد الشاحنات التي دخلت إلى القطاع في أقصى الأحوال 400 شاحنة وهذا فارق كبير جدا”.

الناطق باسم الأونروا للجزيرة مباشر: الوضع يزداد تعقيدا كل يوم في #غزة pic.twitter.com/6TkTXxLtwj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 3, 2023

وأوضح أبو خلف أن “غزة تحتاج إلى 160 ألف لتر من الوقود كل يوم ومنذ السابع من الشهر الماضي لم يدخل إلى غزة أي وقود ولا تزال المواقف في مسألة إدخال الوقود متعنتة، كل هذا يفرض على أطراف الصراع أن تلتزم بأحكام القانون الدولي الإنساني”.

وبشأن من الذي يتحمل مسؤولية المجازر والحصار المفروض على قطاع غزة قال أبو خلف “المسؤولية جماعية مشتركة وكل دول العالم يجب أن تكون لها كلمة وأن يكون لها القول الفصل في وضع حد لهذه المأساة التي تتكشف في غزة كل يوم والتي تتعقد أكثر فأكثر كل يوم”.