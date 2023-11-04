شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا (فيديو)

قالت وزارة الصحة في غزة إن 12 شهيدا على الأقل و54 مصابا سقطوا جراء استهداف الاحتلال مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأنه لا يزال آخرون تحت الأنقاض، وقد تم نقل الشهداء والجرحى إلى المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا.

ولم تتوقف مجازر الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكانت المدارس والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمساجد والممتلكات العامة والخاصة ضمن بؤرة الاستهداف الإسرائيلي.