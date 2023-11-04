“لا نفط ولا وقود للقتلة وأعوانهم” حكومة غزة تطالب النقابات المهنية والعمالية بالإضراب الشامل (فيديو)

طالب سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة النقابات المهنية والاتحادات العمالية في العالم بالإضراب الشامل وقطع إمدادات النفط والوقود عن الاحتلال الإسرائيلي وشريكته أمريكا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم السبت قال فيه: “العقاب الجماعي بإطباق الحصار وقطع كل إمدادات الدواء والغذاء والماء والكهرباء والاتصالات والوقود، وهذه الجرائم التي تتم على مسمع ومرأى من العالم أجمع ومنظماته الإنسانية والإغاثية ومنظوماته الأممية والحقوقية، فإننا نخاطب نبض شعوب أمتنا العربية والإسلامية والأحرار في هذا العالم ممثلا في النقابات المهنية والاتحادات العمالية والقطاعات الشعبية”.

وأضاف “ندعوها ونخاطبها جميعا وخاصة قطاع نقل الوقود والنفط البري والبحري والجوي للإعلان عن الإضراب الشامل، وقطع إمدادات النفط والوقود وغيرها عن هذا الكيان المجرم وشريكته الولايات المتحدة الأمريكية، وليكن شعار هذا التحرك “لا نفط ولا وقود للقتلة وأعوانهم حتى وقف الإرهاب الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية على غزة”.

وأشار معروف إلى مجزرة حي الشجاعية التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى وسبقتها مجزرة أخرى في مدرسة الفاخورة لتعيد للأذهان مشاهد مجزرة الفاخورة الأولى عندما استهدف الاحتلال هذه المدرسة ومئات النازحين داخلها وقصفها بقذائف الفوسفور الأبيض.

وقال معروف “هذا الاحتلال الذي يمنع الدواء والمستلزمات الطبية عن المستشفيات ويمنع الوقود عن المستشفيات التي باتت مهددة بالتوقف بين لحظة وأخرى”.

واضاف “مللنا من مخاطبة العالم ونخاطب اليوم الشعوب التي تحركت وخرجت بمئات الآلاف في الميادين وهم الذين يستطيعون اليوم قلب المعادلة و(أن) يضعوا حدا لهذا الإجرام من قبل الاحتلال”.

وختم سلامة حديثه بقوله “أنتم من يعول عليه في إجبار الاحتلال على وقف عدوانه ووقف شلال الدماء النازف في قطاع غزة”.