مجزرة جديدة.. عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي لمربع سكني في مخيم جباليا (فيديو)

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، مساء اليوم السبت، وأسفرت غاراته عن عشرات الشهداء والجرحى.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في منطقة الهوجة بمخيم جباليا، وتُعَد هذه المجزرة الثالثة في هذا المخيم الذي يشهد قصفا عنيفا ومتواصلا من جيش الاحتلال.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الاحتلال قصف منزلا لعائلة محيسن بشارع الهوجة وسط مخيم جباليا، مما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة العشرات، كانوا داخل المنزل المستهدَف وفي محيطه.





وفي مقطع فيديو متداول، تظهر آثار الدمار الذي خلفته غارات الاحتلال، بينما يعمل أفراد الدفاع المدني بأيديهم العارية على انتشال ضحايا بينهم أحياء من تحت الأنقاض.

واستنجد أحد الموجودين في محيط المكان “أين أنتم يا عرب؟ أين جيوش العرب؟”، وحيّا المقاومة الفلسطينية بالقول “أحيّي المقاومة، والله إنا لمنتصرون، والله لن نركع”.

وقال آخر “والله لو قصفوها لو ضربونا بالدبابات، لن نتزحزح، سنحرر بلادنا وندخلها، لن نركع لأحد إلا الله”، وأكد تأييده للمقاومة “نعاهد المقاومة على مواصلة الطريق، وأننا لن نتراجع ولن نساوم ولن نتنازل، فلسطين من البحر إلى النهر لنا”.

صور من استهداف الاحتلال لمنزل بشارع الهوجا وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة. تصوير أنس الشريف pic.twitter.com/y3ZLkcpdhN — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 4, 2023

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنقضي إلى 9488 بينهم 3900 طفل و2500 امرأة.