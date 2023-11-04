مصطلح جديد.. طبيبة كندية تعرض صورة من الأهوال التي يعانيها أطفال غزة (فيديو)
كشفت تانيا حج حسن، طبيبة العناية المركزة للأطفال في منظمة أطباء بلا حدود، عن مصطلح جديد يصف حال الأطفال والضحايا في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.
وقالت تانيا، في لقاء تلفزيوني، إن المصطلح هو (WCNSF) الذي يختصر عبارة (Wounded child no survivor family) أي “الأطفال الجرحى الذين فقدوا عائلاتهم بالكامل”، مشيرة إلى أن هذا المصطلح استُخدم كثيرًا وتمت صياغته في الأسابيع الثلاثة الماضية.
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وأوضحت الطبيبة الكندية قائلة “أخبرني أحد الأطباء قبل يومين عن طفلة مصابة وصلت في جيبها ورقة أعطته إياها، وقد أرسل لي صورة لهذه الورقة ورأيت 27 اسمًا مدرجًا عليها، وكانت الورقة تقول: هؤلاء هم أفراد عائلتي الذين كانوا معي في المنزل. رجاء ابحثوا عنهم تحت الركام”، وأضافت بأسى أن الطفلة أشارت إلى اسم في الصورة، وقالت “لا تبحثوا عن أختي لأنها ماتت بالفعل”.
مصطلح طبي جديد.. طبيبة أطفال أجنبية تعرض صورة من الأهوال التي يُعانيها أطفال #غزة#الجزيرة_مباشر #غزة_تحت_القصف #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/Ajq2i6E5tG
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 4, 2023
كما كشفت تانيا عن وضع المستشفيات بشكل عام في غزة، وقالت “انهار نظام الرعاية الصحية في المستشفيات بالكامل قبل أسبوع تقريبًا، وأذيع الخبر على التلفاز أمام العالم أجمع، وخلال هذه الأسبوع كان هناك قصف عشوائي”.
واستدركت “لا أعلم ما إذا كان بإمكاننا تسمية القصف بالعشوائي أم لا، لأنه يستهدف مرافق الرعاية الصحية وسيارات الإسعاف، وكنائس ومساجد ومدارس ومخيمات لاجئين مكتظة، ويقضي على عائلات بأكملها في ثانية واحدة، وهي عائلات ممتدة تضم أجيالًا متعددة”، لافتة إلى استشهاد آلاف الأطفال تحت الركام “بعضهم ربما عاش فترة قبل أن يموت تحت الأنقاض”.
وأضافت وهي تكاد تبكي “نشهد سيلًا من المعاناة الإنسانية التي سببها البشر، هذه أسوأ كارثة إنسانية رأيتها في حياتي وخلال مسيرتي الطويلة في مجال الطب”.