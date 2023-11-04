معظم الضحايا من الأطفال.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في حي الشجاعية بقطاع غزة (فيديو)

لا تتوقف مجازر الاحتلال مع مضي 29 يوما على بدء عدوانه على قطاع غزة، إذ استهدف السبت حي الشجاعية من جديد.

وأسفر الاستهداف اليوم عن عدد من الشهداء جلهم من الأطفال، بينهم 4 أشقاء واثنان من أبناء أعمامهم.

وفي الحرب على غزة، أبيدت عشرات العائلات بالكامل خلال القصف الذي يستهدف المدنيين في المستشفيات والمساجد والمخابز والمرافق الصحية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين معظمهم مدنيون، وتسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.