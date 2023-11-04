“من أصعب لحظات حياتي”.. صحفي يصف لحظة إعلان استشهاد صديقه على الهواء (فيديو)

“من أصعب اللحظات اللي عشتها”، بهذه الجملة وصف الصحفي سلمان بشير، صديق الصحفي الشهيد محمد أبو حطب حالته عندما قام بإذاعة خبر استشهاد زميله على الهواء مباشرة.

وقال بشير للجزيرة مباشر: “27 يوم نحن ننقل أخبار الغارات معًا، نعلن عن العوائل التي تم حذفها بالكامل من السجلات”، مضيفًا أن من أصعب اللحظات أن تجد نفسك مضطرًا لإعلان خبر استشهاد زميلك.

وروى بشير باكيًا كيف استقبل خبر استشهاد أبو حطب و11 فردًا من عائلته؟ أنه تسلم العمل من محمد وبعدها بنحو “15 دقيقة، كنت على الهواء مباشرة أعلن للمشاهدين عن غارة جديدة قوية استهدفت منزلًا في خان يونس”، مضيفًا أنه كان يقول على الهواء “نحن بانتظار سيارات الإسعاف لنعرف اسم العائلة التي تم استهدفها”، ليفاجئ أنها عائلة صديقه محمد أبو حطب ومحمد ممن ضمتهم سيارة الإسعاف.

وأشار بشير إلى أن من الصعب تخيل بعد أن كنت تذيع الخبر، أن تصبح أنت الخبر مؤكدًا أن محمدًا رحل ولن يعود، ولكن سنظل ننقل الحقيقة للعالم أجمع.