نائب بارز في الكونغرس يطالب إسرائيل بالتوقف عن استهداف الأطفال والنساء في غزة (فيديو)

يرى عضو الكونغرس الأمريكي (رو خانا) أنه يجب على إسرائيل وقف استهداف وقصف المدنيين في قطاع غزة الذي يتواصل لليوم الـ29.

وقال خانا في لقاء تلفزيوني، وهو نائب ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، مساء أمس الجمعة “دعوني أكون واضحا، استهداف المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء يجب أن يتوقف، أن يتوقف اليوم”.

وأضاف “هذه المشاعر الناشئة بين الديمقراطيين التي عبَّر عنها السيناتور كريس ميرفي قد نمت وصولا إلى الديمقراطيين التقدميين، لذا علينا النظر كيف يمكن استهداف حماس بدقة وإحضارها للعدالة، لكن استهداف المدنيين الذي يظهر على التلفاز ومنصات التواصل الاجتماعي يجب أن يتوقف”.

عضو بالكونغرس الأمريكي: يجب وقف استهداف إسرائيل للمدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/3ttcFT5bif — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 4, 2023

رسالة تطالب بوقف الحرب

وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أرسل 411 موظفا في مكاتب أعضاء الكونغرس الأمريكي رسالة مفتوحة تحثهم على الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وقال الموظفون في رسالتهم “نحن موظفون مسلمون ويهود في الكونغرس ومعنا حلفاء آخرون ندعو رؤساءنا للمشاركة في الدعوة إلى وقف إطلاق النار”، مؤكدين أن ملايين الأرواح مرهونة بقرار وقف إطلاق النار بمن فيهم أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة ومدنيون في إسرائيل ويهود ومسلمون في العالم.

كما حذرت الرسالة من تنامي “معاداة السامية ومعاداة المسلمين ومعاداة الفلسطينيين” في الولايات المتحدة، مما أدى إلى القتل “البشع” للطفل الفلسطيني الأمريكي وديع الفيومي في شيكاغو.