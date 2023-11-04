نازحون بمستشفى الشفاء يروون للجزيرة مباشر المأساة التي يعيشها أهل غزة (فيديو)

أجرت كاميرا الجزيرة مباشر جولة في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة التقت خلالها عددا من النازحين الذين لجؤوا إلى المستشفى هربًا من قصف طيران الاحتلال.

وقالت إحدى النازحات: “نطالب أي رئيس عربي أو مسلم بأن يقف مع غزة، لم يعد لنا مكان، نطالب بهدنة والعودة إلى بيوتنا، قاعدين في مدرسة مقصوفة والكل خايفين، بدنا حد يرحمنا ويرحم أولادنا، عشان الله قفوا معانا، بدنا نعيش في بيوتنا مثل ما أنتم عايشين”.

وقالت نازحة أخرى “ابنتي في مصر وأصيبت بهوس مما تسمعه من أخبار عما يحدث لنا في غزة، أطالب المجتمع الدولي بأن يحاسب هذا الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها في حق الأطفال، كل الشهداء الذين يأتون إلى مستشفى الشفاء أطفال ومدنيون عزل”.

وأضافت “يهدمون البيت على أصحابه، طلعونا من البيوت من القصف جئنا على مستشفى الشفاء بيخبطوا في الشفاء بيخبطوا في المدارس، مفيش مياه، بنشرب مياه مالحة، مفيش خبز، قصفوا المخابز، الأطفال بدهم خبز، بننام على الأرض على الأرصفة بين أسرة الجرحى أو بين الشهداء”.

وتابعت “الأطفال أصيبوا بالهلع والصرع مما يحدث، وين المجتمع الدولي يحاكم هذا الاحتلال على أن تجرأ على قصف مستشفى الشفاء والمدارس وين يروجوا الأبرياء؟ وين نروح؟ بقالنا 30 يوما قاعدين لا ننام”.

وختمت حديثها بقولها “أناشد كل الشعوب أن تقف على الحدود للمطالبة بوقف العدوان على غزة، غزة صارت رمادا ودخانا، ولكن احنا صابرين ومرابطين على أرضنا ويوم 7 أكتوبر سيظل فخرا لكل فلسطيني وغزاوي”.

وقال والد بعض المصابين في المستشفى “أولادي مصابين بحروق وأطرافهم مقطوعة بسبب القصف ولعدم وجود وقود لا توجد تهوية قاعدين نهوي عليهم بكرتونة حتى الكرتونة لا نجدها، حتى الأدوية لم تعد موجودة مع أن العلاج المطلوب مجرد مسكن، كفى كفى”.