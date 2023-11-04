سياسة|الأردن

وزراء عرب يجتمعون مع بلينكن في الأردن لبحث الحرب على غزة

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (رويترز)
4/11/2023

قالت وزارة الخارجية الأردنية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيستمع إلى المطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة عندما يجتمع بوزراء خارجية دول عربية في الأردن اليوم السبت.

وأضافت الوزارة أن وزراء خارجية السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن وممثلين عن الفلسطينيين سيشددون على “الموقف العربي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع ويبحثون مع بلينكن كل التداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها”.

وقال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إنه شدد خلال اجتماع مع بلينكن في عمان في وقت مبكر اليوم السبت على أهمية العمل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان.

من جانبه قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية المصرية، إن اجتماع اليوم بهدف تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأضاف في بيان أن الاجتماع يستهدف نقل الموقف العربي بشكل متكامل وموحد، متمثلًا في أولوية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور، ثم البدء في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وهى استمرار الاحتلال الإسرائيلي وغياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس مرجعيات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين.

وأضاف عبر حسابه على منصة (إكس) أن موقفا عربيا موحدا لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة سيتم نقله إلى وزير خارجية الولايات المتحدة، وهو ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية، وأولوية دخول المساعدات، ولا للتهجير، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أدت إلى استشهاد 9227 فلسطينيا، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، وإصابة 23516 آخرين.

وقال بلينكن الذي وصل إلى الأردن أمس الجمعة بعد اجتماعه في وقت سابق مع مسؤولين إسرائيليين إن الولايات المتحدة تصر على ألا يمتد الصراع إلى جبهة ثانية أو ثالثة. وناشد إسرائيل اتخاذ خطوات لحماية المدنيين في غزة.

وقال الديوان الملكي إن الملك عبد الله أبلغ المستشار الألماني أولاف شولتس في اتصال هاتفي يوم الجمعة، أن المجتمع الدولي بحاجة ماسة إلى الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة لحماية المدنيين.

وأضاف العاهل الأردني أن الحملة العسكرية الإسرائيلية لن تنجح وأن السبيل الوحيد للسلام الدائم هو إحياء المفاوضات حول إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز