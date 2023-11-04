وزراء عرب يجتمعون مع بلينكن في الأردن لبحث الحرب على غزة

قالت وزارة الخارجية الأردنية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيستمع إلى المطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة عندما يجتمع بوزراء خارجية دول عربية في الأردن اليوم السبت.

وأضافت الوزارة أن وزراء خارجية السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن وممثلين عن الفلسطينيين سيشددون على “الموقف العربي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع ويبحثون مع بلينكن كل التداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها”.

قال الناطق الرسمي باسم #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين السفير د.سفيان القضاة، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي @AymanHsafadi، ووزراء خارجية دولة #الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية #السعودية، ودولة #قطر، وجمهورية #مصر العربية، وأمين سر… pic.twitter.com/7CazCmHEjE — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) November 3, 2023

وقال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إنه شدد خلال اجتماع مع بلينكن في عمان في وقت مبكر اليوم السبت على أهمية العمل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان.

من جانبه قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية المصرية، إن اجتماع اليوم بهدف تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأضاف في بيان أن الاجتماع يستهدف نقل الموقف العربي بشكل متكامل وموحد، متمثلًا في أولوية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور، ثم البدء في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وهى استمرار الاحتلال الإسرائيلي وغياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس مرجعيات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين.

وأضاف عبر حسابه على منصة (إكس) أن موقفا عربيا موحدا لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة سيتم نقله إلى وزير خارجية الولايات المتحدة، وهو ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية، وأولوية دخول المساعدات، ولا للتهجير، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل.

وزراء خارجية 🇪🇬 🇯🇴 🇸🇦 🇦🇪 🇶🇦 🇵🇸 يجتمعون فى عَمّان اليوم…. موقف عربى موحد لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة سيتم نقله إلى وزير خارجية 🇺🇸…ضرورة الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية/ أولوية دخول المساعدات/ لا للتهجير/ إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) November 4, 2023

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أدت إلى استشهاد 9227 فلسطينيا، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، وإصابة 23516 آخرين.

وقال بلينكن الذي وصل إلى الأردن أمس الجمعة بعد اجتماعه في وقت سابق مع مسؤولين إسرائيليين إن الولايات المتحدة تصر على ألا يمتد الصراع إلى جبهة ثانية أو ثالثة. وناشد إسرائيل اتخاذ خطوات لحماية المدنيين في غزة.

وقال الديوان الملكي إن الملك عبد الله أبلغ المستشار الألماني أولاف شولتس في اتصال هاتفي يوم الجمعة، أن المجتمع الدولي بحاجة ماسة إلى الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة لحماية المدنيين.

وأضاف العاهل الأردني أن الحملة العسكرية الإسرائيلية لن تنجح وأن السبيل الوحيد للسلام الدائم هو إحياء المفاوضات حول إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.