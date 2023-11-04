وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد باغتيال يحيى السنوار (فيديو)

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، السبت، بالعثور على قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، واغتياله.

وقال غالانت في مؤتمر صحفي “سنعثر على السنوار وسنقضي عليه”، في حين تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خوض قتال شوارع مع المقاومة الفلسطينية التي نشرت تسجيلات تفيد بوقوع العديد من القتلى بصفوف الجيش الإسرائيلي، وتدمير عشرات الآليات العسكرية.

وعقب اندلاع الحرب مع حماس، قالت إسرائيل إن السنوار ومحمد الضيف (قائد كتائب القسام) هما أهم هدفين لجيشها في الحرب.

وأضاف غالانت “السنوار وضع مصير قطاع غزة على المحك، وإن اقترف نصر الله خطأ الدخول في الحرب فسيجر لبنان معه”.

واستمرارا للحصار المطبق على القطاع، قال وزير الدفاع الإسرائيلي “لن نُدخل الوقود إلى قطاع غزة”.

وأشار إلى أنهم لن يستهدفوا الأراضي المصرية، وأنهم “يقومون بكل شيء لضمان عدم دخول الإرهاب إلى أراضيهم”، وفقا لقوله.

وجدد غالانت دعوته أهالي غزة إلى التوجه إلى جنوبي القطاع “وهو مكان آمن ولن يتعرض للقصف”، رغم أن غارات الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف على جنوب غزة.

ومنذ 29 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين معظمهم مدنيون، وتسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.