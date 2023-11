أكبر مظاهرة تأييد لفلسطين في واشنطن.. الآلاف ينددون بسياسة بايدن تجاه الحرب في غزة (فيديو)

تجمع آلاف المتظاهرين في واشنطن أمس السبت للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وللتنديد بسياسة الرئيس جو بايدن تجاه الحرب.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 30 يوما حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها نحو 9500 فلسطيني، منهم نحو 3900 طفل وأكثر من 2500 امرأة، وأصيب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما استشهد 145 فلسطينيا، واعتقل نحو 2040 في الضفة الغربية.

وحمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها شعارات مثل “حياة الفلسطينيين مهمة” و”دعوا غزة تعيش” و”دماؤهم على أيديكم”. ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الأمريكية رفض مطالب لضم صوتها إلى الدعوات لوقف شامل لإطلاق النار.

وأطلق نشطاء على الاحتجاج اسم “مسيرة وطنية إلى واشنطن: فلسطين حرة” ونظموا تسيير حافلات إلى العاصمة الأمريكية من جميع أنحاء البلاد لتجمع المحتجين، حسبما قال تحالف “آنسر” المناهض للحروب والعنصرية.

وقال مهدي براي المدير الوطني للتحالف الإسلامي الأمريكي ” ما نريده وما نطالب به هو وقف إطلاق النار الآن”.

وتعد المظاهرة من بين أكبر التجمعات المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة ومن بين أكبر التجمعات لأي قضية في واشنطن في السنوات القليلة الماضية.

وبدأت الحشود بالتجمع في ساحة الحرية بالقرب من البيت الأبيض بعد الظهر قبل أن يبدأ الاحتجاج بدقيقة صمت حيث رفع المتظاهرون ملصقا كبيرا عليه أسماء الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء القصف الإسرائيلي المكثف.

