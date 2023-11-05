أكبر مظاهرة تأييد لفلسطين في واشنطن.. الآلاف ينددون بسياسة بايدن تجاه الحرب في غزة (فيديو)

تجمع آلاف المتظاهرين في واشنطن أمس السبت للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وللتنديد بسياسة الرئيس جو بايدن تجاه الحرب.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 30 يوما حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها نحو 9500 فلسطيني، منهم نحو 3900 طفل وأكثر من 2500 امرأة، وأصيب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما استشهد 145 فلسطينيا، واعتقل نحو 2040 في الضفة الغربية.

وحمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها شعارات مثل “حياة الفلسطينيين مهمة” و”دعوا غزة تعيش” و”دماؤهم على أيديكم”. ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الأمريكية رفض مطالب لضم صوتها إلى الدعوات لوقف شامل لإطلاق النار.

وأطلق نشطاء على الاحتجاج اسم “مسيرة وطنية إلى واشنطن: فلسطين حرة” ونظموا تسيير حافلات إلى العاصمة الأمريكية من جميع أنحاء البلاد لتجمع المحتجين، حسبما قال تحالف “آنسر” المناهض للحروب والعنصرية.

وقال مهدي براي المدير الوطني للتحالف الإسلامي الأمريكي ” ما نريده وما نطالب به هو وقف إطلاق النار الآن”.

أكبر مظاهرة مؤيدة لفلسطين في واشنطن على الإطلاق.#غزة_الآن

pic.twitter.com/yN8MsZZhKf — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) November 4, 2023

وتعد المظاهرة من بين أكبر التجمعات المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة ومن بين أكبر التجمعات لأي قضية في واشنطن في السنوات القليلة الماضية.

وبدأت الحشود بالتجمع في ساحة الحرية بالقرب من البيت الأبيض بعد الظهر قبل أن يبدأ الاحتجاج بدقيقة صمت حيث رفع المتظاهرون ملصقا كبيرا عليه أسماء الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء القصف الإسرائيلي المكثف.

Today was an interesting day in Washington DC… 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/et0SB7z32D — Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) November 5, 2023

وأدى العدد المتزايد من الشهداء المدنيين إلى تكثيف الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، لكن واشنطن ترفض مثل إسرائيل هذه الدعوات حتى الآن، قائلة إن التوقف سيمنح حماس فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ودعت مجموعة من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، قائلين إن الوقت ينفد بالنسبة للفلسطينيين هناك الذين يتعرضون “لخطر الإبادة الجماعية على نحو كبير”.

وهتف المتظاهرون في واشنطن قائلين “بايدن.. بايدن، لا يمكنك الاختباء لقد اشتركت في الإبادة الجماعية”.