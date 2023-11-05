استشهاد وإصابة العشرات إثر قصف الاحتلال منازل المدنيين في مخيم الشاطئ بقطاع غزة (فيديو)

استشهد وأصيب العشرات بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المدنيين في مخيم الشاطئ في مدينة غزة.

وفي وقت سابق الأحد، استشهد عدد كبير من الفلسطينيين وجرح آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء قصف الاحتلال للقطاع منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 9770 شهيدا، بينهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأصيب أكثر من 25 ألفا آخرين، فيما استشهد 145 فلسطينيا، واعتقل نحو 2040 في الضفة الغربية.