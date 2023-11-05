الاحتلال يشن أكثر من 100 غارة على غزة خلال ساعة واحدة ويقطع الاتصالات والإنترنت (فيديو)

تعرضت مدينة غزة، مساء اليوم الأحد، لقصف غير مسبوق منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالتزامن مع قطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع.

وشن طيران الاحتلال أكثر من 100 غارة خلال أقل من ساعة استهدفت مناطق عدة في المدينة، مع التركيز على مخيم الشاطئ وحي الصبرة ومناطق قريبة من مجمع الشفاء الطبي.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن الغارات “استهدفت منطقة الشمالي في مخيم الشاطئ، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى جراء تدمير مربع سكني كامل”.

بالتزامن مع ذلك، قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية وشركة الاتصالات الفلسطينية إن الاحتلال قطع خدمة الاتصالات بكافة أنواعها عن قطاع غزة، في ثالث قطع منذ نحو 10 أيام.

وسبق أن قطع الاحتلال خدمات الاتصالات والإنترنت لنحو 12 ساعة مرتين. كانت الأولى يوم 27 من أكتوبر/تشرين الأول والثانية قبل أيام.

عاجل | جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف من قصفه على #غزة مع قطع خدمات الاتصالات والإنترنت بالقطاع #غزة_لحظة_بلحظة | #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/BAJZ7VTV8X — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 5, 2023

وقال رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة سلامة معروف، خلال مؤتمر صحفي، إن القطاع يتعرض لقصف مكثف استهدف محيط المستشفيات، مؤكدا أن الاحتلال ينشر الأكاذيب لتبرير ضرب المستشفيات في القطاع.

وفيما يلي أهم تصريحات المتحدث باسم الإعلام الحكومي في غزة: