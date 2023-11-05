الاحتلال يشن أكثر من 100 غارة على غزة خلال ساعة واحدة ويقطع الاتصالات والإنترنت (فيديو)

تعرضت مدينة غزة، مساء اليوم الأحد، لقصف غير مسبوق منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالتزامن مع قطع الاتصالات والانترنت عن القطاع.

وشن طيران الاحتلال أكثر من 100 غارة خلال أقل من ساعة استهدفت عدة مناطق في المدينة، مع التركيز على مخيم الشاطئ وحي الصبرة ومناطق قريبة من مجمع الشفاء الطبي.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن الغارات “استهدفت منطقة الشمالي في مخيم الشاطئ، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى جراء تدمير مربع سكني كامل”.

بالتزامن مع ذلك، قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية وشركة الاتصالات الفلسطينية إن الاحتلال قطع خدمة الاتصالات بكافة أنواعها عن قطاع غزة، في ثالث قطع منذ نحو 10 أيام.

وسبق أن قطع الاحتلال خدمات الاتصالات والانترنت لنحو 12 ساعة مرتين. كانت الأولى يوم 27 أكتوبر والثانية قبل أيام.

عاجل | جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف من قصفه على #غزة مع قطع خدمات الاتصالات والإنترنت بالقطاع #غزة_لحظة_بلحظة | #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/BAJZ7VTV8X — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 5, 2023

وقال رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزةسلامة معروف، خلال مؤتمر صحفي، إن القطاع يتعرض لقصف مكثف استهدف محيط المستشفيات، مؤكدا أن الاحتلال ينشر الأكاذيب لتبرير ضرب المستشفيات في القطاع.

وفيما يلي أهم تصريحات المتحدث باسم الإعلام الحكومي في غزة: