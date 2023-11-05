الاحتلال يقصف محيط المستشفى الإندونيسي شمالي غزة (فيديو)

قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل المدنيين في محيط المستشفى الإندونيسي، شمالي قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع مصورة أعمدة الدخان وهي تتصاعد من المنازل القريبة من المستشفى.

وذكرت تقارير أن القصف استهدف أبراج زايد، القريبة من المستشفى.

وأظهرت مقاطع فيديو وصول عدد من الشهداء والجرحى إلى المستشفى الإندونيسي، في وقت سابق الأحد، بعد قصف استهدف منازل في منطقة جباليا.





وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن حركة حماس تستغل المستشفيات في قطاع غزة كغطاء لعملياتها، وهو ما نفته حماس ودعت الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية لزيارة المستشفيات للتحقيق في مزاعم الاحتلال.