الشرطة التركية تفرق مظاهرة تأييد لفلسطين أمام قاعدة إنجرليك العسكرية (فيديو)

أطلقت الشرطة التركية، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة تأييد لفلسطين أمام قاعدة إنجرليك العسكرية، جنوب شرق البلاد، والتي تضم قوات أمريكية.

ودعت “هيئة الإغاثة الإنسانية” التركية إلى المظاهرة تعبيرا عن التضامن مع سكان قطاع غزة، وللتنديد بالدعم الأمريكي لإسرائيل.

وانطلقت “قافلة الحرية من أجل فلسطين” من مدينة إسطنبول، الجمعة الماضي.

وتستخدم قاعدة إنجرليك من قبل قوات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وسبق أن قادت المنظمة “أسطول الحرية” في عام 2010 في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن القوات البحرية الإسرائيلية اعترضته مما أسفر عن مقتل عشرة مدنيين.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، قطع اتصالاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرًا أنه “لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه”.