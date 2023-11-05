القسام تواصل التصدي لقوات الاحتلال وتستهدف قوة متحصنة بأحد المنازل (فيديو)

نشرت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس مشاهد من اشتباكات خاضتها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق جحر الديك.

وأعلنت الكتائب في بيان لها، اليوم الأحد، عبر حسابها على تلغرام أنها استهدفت “قوة صهيونية” تحصنت بأحد المنازل.

كما أكدت في بيان منفصل تدمير “دبابة صهيونية” أخرى توغلت جنوب غربي تل الهوا بقذيفة “الياسين 105”.

كتائب القسام تبث صورا جديدة لاشتباكات مقاتليها مع قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة شرق منطقة جحر الديك في #غزة #طوفان_الأقصى | #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/CBcctkzO6j — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 5, 2023

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت “كتائب القسام” أن عناصرها دمروا منذ صباح الأحد 6 دبابات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 وقتلوا عددا من الجنود.

وقالت القسام في سلسلة بيانات عبر منصتها على تلغرام، إن مقاتليها دمروا بقذائف الياسمين 105 دبابة متوغلة شمال غربي مدينة غزة، ودبابتين جنوب غربي تل الهوا، و3 دبابات في بيت حانون (شمالي قطاع غزة).

وأضافت أن عناصرها يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات العدو شمال غربي غزة صباح اليوم وليلة أمس ويدمرون دبابة بقذيفة الياسين 105.

وأشارت إلى أن مقاتليها يؤكدون قتلهم عددًا من الجنود من مسافةٍ قريبة.

ولليوم الثلاثين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها 9770 فلسطينيا، بينهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأصاب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما أدت المواجهات في الضفة إلى استشهاد 151 فلسطينيا، كما اعتقل نحو 2080 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت كتائب القسام إلى جانب باقي فصائل المقاومة الفلسطينية ما يزيد على 1542 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية. كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة.