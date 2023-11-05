المصور محمد العالول يودع 4 من أبنائه و3 أشقاء استشهدوا في مجزرة مخيم المغازي التي ارتكبها جيش الاحتلال (فيديو)

ودع المصور الصحفي محمد العالول وعدد كبير من الصحفيين اليوم الأحد أفراد عائلة العالول قبل مواراتهم الثرى في مقبرة مخيم المغازي بعد صلاة الجنازة عليهم.

واستشهد 4 من أطفال محمد العالول، أمس السبت؛ جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف عددا من المنازل في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة.

وتسبب القصف الإسرائيلي بتدمير منزل العالول بشكل كامل؛ مما أدى إلى استشهاد 4 من أطفاله وإصابة طفله الخامس وكذلك زوجته بجروح خطيرة أُدخلت على إثرها غرفة العناية المكثفة.

كما استشهد 3 من أشقاء العالول وأصيب والده ووالدته بجروح متوسطة؛ جراء القصف الإسرائيلي نفسه.

#فيديو | من الدمار الذي خلفته طائرات الاحتلالبعد ارتكابها مجزرة الليلة الماضية في مخيم المغازي بعد تدمير مربع سكني. pic.twitter.com/xv7NQc95sL — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 5, 2023

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في بيان، أن قصف الجيش الإسرائيلي لمخيم المغازي خلَّف 33 شهيدا و100 جريح.

ولليوم الـ30، يشن الجيش الإسرائيلي “حربا مدمرة” على غزة، استشهد فيها 9500 فلسطيني، منهم 3900 طفل و2509 سيدات، وأصيب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما استشهد أكثر من 145 فلسطينيا، واعتقل نحو 2040 في الضفة الغربية.