“تحريض خطير على جريمة حرب”.. قطر تدين بشدة تهديد وزير إسرائيلي بضرب قطاع غزة بقنبلة نووية

أدانت دولة قطر “بشدة تصريحات وزير التراث الإسرائيلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي (عميحاي إلياهو) بشأن التهديد بضرب قطاع غزة المحاصر بقنبلة نووية”.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم الأحد، إن هذه التصريحات تعد “تحريضًا خطيرًا على جريمة حرب واستهتارًا بالقيم الإنسانية والأخلاقية والقوانين الدولية”.

وأشار البيان إلى “تساهل حكومة الاحتلال مع تهديدات الوزير من خلال اكتفائها بتجميد عضويته”، مؤكدًا أن هذه “التصريحات البغيضة المستفزة تمثل امتدادًا للسياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وشدد البيان على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية الأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة”.

وجدد البيان تأكيده “موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

بيان| قطر تدين بشدة تهديد وزير إسرائيلي بضرب قطاع غزة بقنبلة نووية#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/4nfxOyctQN — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 5, 2023

وردّا على سؤال في مقابلة مع محطة إذاعة محلية، عما إذا كان ينبغي قصف غزة بقنبلة نووية، قال وزير التراث عميحاي إلياهو “هذا أحد الاحتمالات”.

وينتمي الوزير إلى حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وفجّر إلياهو، اليوم الأحد، غضب عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، كما تسبب في انتقادات للحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو بعد أن قال إن “لكل حرب ثمن”، في إشارة إلى أنه يمكن التضحية بالأسرى الإسرائيليين في غزة، متسائلًا: “لماذا حياة المختطفين أغلى من حياة الجنود؟!”.