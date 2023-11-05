حماس تطالب غوتيريش بتشكيل لجنة دولية لزيارة المستشفيات للتحقق من مزاعم الاحتلال

طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتشكيل لجنة دولية لزيارة المستشفيات للتحقق من “رواية الاحتلال الكاذبة والزاعمة” باستخدامها مواقع للمقاومة.

وقالت “حماس” في بيان لها عبر حسابها على تلغرام، اليوم الأحد، إن ما ساقه الناطق باسم “جيش الاحتلال الصهيوني”، في مؤتمره الصحفي، محض كذِب وفبركات إعلامية وافتراءات مفضوحة.

وأضاف البيان أن المتحدث باسم جيش الاحتلال حاول تبرير تهديدهم باستهدافهم للمستشفى الإندونيسي والمستشفى القطري شمالي قطاع غزة، بالقول إن “حماس” بنت تحتهما أنفاقا وأنها تستخدمهما ساتراً لإطلاق الصواريخ.

وأكدت الحركة أن مزاعم المتحدث باسم جيش الاحتلال “ما هي إلا أكذوبة لتبرير جرائمهم التي يندى لها جبين البشرية بحق المدنيين والجرحى”.





وفي وقت سابق اليوم، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه كشف شبكة من أنفاق حماس ومراكز قيادة وقاذفات صواريخ تحت المستشفيات في شمال قطاع غزة.

وقال دانيال هغاري للصحفيين “حماس تستغل بشكل منهجي المستشفيات ضمن آلة الحرب الخاصة بها”.

وعرض هغاري مقاطع مصورة وصورا وتسجيلات صوتية قال، وفق زعمه، إنها تظهر استراتيجية حماس في استخدام المستشفيات غطاء ومنع المدنيين من مغادرة مناطق القتال.





وأكدت حماس أن فتحة النفق التي زعم هغاري وجودها في المستشفى الإندونيسي، ما هي إلا مخزن وقود للمستشفى، والخرائط الهندسية والصور تثبت ذلك.

كما أكدت في بيانها أن زعمه بوجود نفق في مستشفى حمد، إنما هو غرفة أسفل المستشفى للمضخات ومولدات الكهرباء، ووجود مدخنة للتهوية بجانب الغرفة إضافة إلى مخططات المستشفى يكذّب ذلك.

واعتبرت حماس أن ادعاء الناطق باسم جيش العدو بأن حماس تسرق الوقود ليس إلا افتراء محضا كذبته وكالة الأونروا التي نفت ذلك بشكل قطعي.

وحذرت حماس من قيام جيش الاحتلال بارتكاب مجزرة جديدة، على غرار ما اقترفه بحق المستشفى الأهلي المعمداني، الذي راح ضحيته نحو 500 شهيد جُلهم من النساء والأطفال.

وظهر الأحد، شنت طائرات جيش الاحتلال غارات عنيفة استهدفت محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن غارتين إسرائيليتين على الأقل استهدفتا أبراج مدينة الشيخ زايد، بجوار المستشفى الإندونيسي.