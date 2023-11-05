ذوو الاحتياجات الخاصة الفئة الأشد معاناة خلال العدوان على غزة (فيديو)

يعد ذوو الاحتياجات الخاصة الفئة الأشد معاناة في غزة بسبب الهجمات الصاروخية، و”النزوح الجماعي” جراء الحرب الإسرائيلية على غزة.

تقول منيرة المدهون (60 عامًا) للجزيرة مباشر: “انكسر الكرسي الكهربائي الخاص بي خلال رحلة النزوح”، مؤكدة أنها تعيش وضعًا مأساويًا بعد نزوحها من منزلها إلى مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتضيف منيرة وهي تجلس على كرسي متحرك متهالك أنها ليس لديها ما تملكه من ملابس، موضحة أن ذوي الاحتياجات الخاصة في حاجة ماسة لمساعدات تمكنهم من تسهيل حياتهم.

وتساءلت منيرة “ماذا أفعل في نفسي؟ هل ذنبي أني خلقني الله معاقة؟” مؤكدة أن الحرب جعلت حياة ذوي الإعاقة أصعب مما يتخيل أي إنسان.

أما جهاد المدهون الذي فقد ساقه خلال حرب عام 2009 على غزة، فأشار إلى أن إصابته جعلت حركة نزوحه في هذه الحرب أكثر صعوبة، موضحًا أنه خلال نزوحه من شمال غزة إلى جنوبها وقع على الدرج، مؤكدًا أن وضعهم مدعاة للتعاطف ممن يحمل في قلبه ذرة إنسانية.

وأضاف إنه كاد ينزلق أكثر من مرة بسبب اهتراء العكاز، موضحًا أن ويلات الحرب في ظل غياب دور الجمعيات المعنية بتقديم المساعدات جعلت من حياة ذوي الإعاقة جحيمًا لا يطاق.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 30 يومًا حربًا مدمرة على غزة، استشهد فيها نحو 9770 فلسطينيًا، منهم نحو 4800 طفل وأكثر من 2550 امرأة، وأصيب نحو 25 ألفًا آخرين، كما استشهد 145 فلسطينيًا، واعتقل نحو 2040 في الضفة الغربية.