شاهد.. آثار الدمار وعمليات رفع أنقاض مبانٍ دمرها طيران الاحتلال في الزوايدة وسط قطاع غزة

أظهرت صور متداولة آثار الدمار وعمليات رفع أنقاض مبانٍ دمرها طيران الاحتلال الإسرائيلي في الزوايدة وسط قطاع غزة.

وتعرضت قرية الزوايدة لقصف طيران الاحتلال مرات عدة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وفي اليوم الأول للعدوان في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، استُشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في الزوايدة أدى إلى تدميره، وانتُشلت جثامين 7 شهداء بينهم 5 أطفال من المنزل المستهدَف.

وخلال غارات طائرات الاحتلال أمس السبت، قصفت عائلة في الزوايدة أثناء إعدادها الخبز.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 30 يوما حربا مدمرة على قطاع غزة، استُشهد فيها نحو 9500 منهم نحو 3900 طفل وأكثر من 2500 امرأة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، كما استُشهد 145 فلسطينيا، واعتُقل نحو 2040 في الضفة الغربية.