شاهد: القسام تنشر مشاهد لسلاح المدفعية التابع لها في غزة

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد لما سمته “مفارز الهاون في سلاح المدفعية القسامي التي تواصل دك قوات العدو المتوغلة والمتحشدة بمئات القذائف”.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت “كتائب القسام” أن عناصرها دمروا منذ صباح الأحد 6 دبابات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 وقتلوا عددا من الجنود.

وقالت القسام في سلسلة بيانات عبر منصتها على تلغرام، إن مقاتليها دمروا بقذائف الياسمين 105 دبابة متوغلة شمال غربي مدينة غزة، ودبابتين جنوب غربي المدينة في تل الهوا، و3 دبابات في بيت حانون (شمالي قطاع غزة).

وأضافت أن عناصرها يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات العدو شمال غربي غزة صباح اليوم وليلة أمس ويدمرون دبابة بقذيفة الياسين 105.

وأكدت أن مقاتليها يؤكدون قتلهم عددًا من الجنود من مسافةٍ قريبة.

ولليوم الثلاثين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها 9770 فلسطينيا، بينهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأصاب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما أدت المواجهات في الضفة إلى استشهاد 151 فلسطينيا، كما اعتقل نحو 2080 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت حركة حماس ما يزيد على 1542 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية. كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة.