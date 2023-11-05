شاهد: لحظة إصابة مبنى جنوب تل أبيب بصورايخ القسام

أقرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بسقوط عدة صواريخ على تل أبيب ورمات غان وبيتاح تكفا.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن مبنى في بيتاح تكفا أصيب إصابة مباشرة بصاروخ أٌطلق من قطاع غزة.

ودوت صافرات الإنذار، مساء اليوم، في تل أبيب وعدد من المدن والبلدات في إسرائيل بعد إطلاق رشقات صاروخية جديدة من القطاع، في إطار معركة طوفان الأقصى.

عاجل | كتائب القسام: قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين #طوفان_الأقصى | #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/6aVIO2kk3T — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 5, 2023

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام في بيان قصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين، كما أعلنت قصف مغتصبة “سديروت” برشقة صاروخية، وفق البيان.

في السياق، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 100 غارة في أقل من ساعة على مدينة غزة استهدفت مناطق متفرقة من مدينة غزة، تزامنا مع انقطاع الاتصالات والانترنت، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أعداد كبيرة من الفلسطينيين.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن عددا كبيرا من الشهداء والجرحى سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية بعد أن دمرت مربعا سكنيا كاملا في مخيم الشاطئ بمدينة غزة.





وأشار إلى أن القصف غير مسبوق منذ بداية الحرب، واستهدف مناطق شمال غرب ووسط وجنوب غرب مدينة غزة، وأن سيارات الإسعاف لا تستطيع التوجه إلى مواقع القصف بأي شكل، بسبب شدة القصف.

كما استهدف القصف محيط مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفى في قطاع غزة، فضلا عن مناطق سكنية وطرقات ومنطقة ميناء المدينة، وأنحاء متفرقة من شمال غرب غزة إلى جنوب غربها.

ولليوم الثلاثين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها 9770 فلسطينيا، بينهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأصاب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما أدت المواجهات في الضفة إلى استشهاد 151 فلسطينيا، كما اعتقل نحو 2080 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت كتائب القسام إلى جانب باقي فصائل المقاومة الفلسطينية ما يزيد على 1542 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية. كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة.