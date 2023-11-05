شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف عددا من المنازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة (فيديو)

استشهد اليوم الأحد عدد كبير من الفلسطينيين وجرح آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ويقع المنزل الذي تم استهدافه بدون سابق إنذار بالقرب من مدرسة لإيواء النازحين تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

وأوقع القصف عددا كبيرا من الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال، كما ألحق أضرارا كبيرة بمحيط المنزل.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن القصف استهدف عددا من المنازل في مخيم البريج مما أدى إلى استشهاد 20 على الأقل.

ويتعرض مخيم البريج لقصف متكرر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

والخميس الماضي استشهد 15 فلسطينيا إثر قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا يضم عددا من المنازل بمخيم البريج، فيما بقي عشرات المفقودين تحت الأنقاض.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 30 يوما حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها نحو 9770 فلسطينيا، منهم نحو 4800 طفل وأكثر من 2550 امرأة، وأصيب أكثر نحو25 ألفا آخرين، كما استشهد 145 فلسطينيا، واعتقل نحو 2040 في الضفة الغربية.