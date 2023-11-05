كتائب القسام تنشر صور رشقات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة (فيديو)
مدة الفيديو 01 minutes 55 seconds
5/11/2023
نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صورا لرشقات صاروخية أطلقتها أمس السبت باتجاه الأراضي المحتلة، ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين.
وأعلنت كتائب القسام، اليوم الأحد، أنها نفذت العمليات التالية:
- كتائب القسام تدمر آليتين صهيونيتين متوغلتين في منطقة الفراحين شرق خان يونس بقذائف “الياسين 105”.
- كتائب القسام توقع القوات المتوغلة شرق خان يونس في كمين محكم بعد استهدافها بقذائف “الياسين 105” وسلاح القنص الثقيل والأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون مما أدى إلى تدمير دبابتين صهيونيتين وعاد المجاهدون إلى قواعدهم بسلام.
- كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية متوغلة شمال غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين 105”.
- كتائب القسام تدمر دبابتين صهيونيتين متوغلتين جنوب غرب تل الهوا بقذيفتي “الياسين 105”.
- مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات العدو شمال غرب غزة صباح اليوم وليلة أمس، ويدمرون دبابة بقذيفة “الياسين 105″، ويؤكدون قتلهم عددا من الجنود من مسافة قريبة.
- كتائب القسام تدمر دبابتين صهيونيتين متوغلتين في بيت حانون بقذيفتي “الياسين 105”.
- كتائب القسام تدك قوات العدو المتوغلة شرق جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
- كتائب القسام تقصف تجمعا للآليات المتوغلة غرب “إيرز” بقذائف الهاون.
المصدر : الجزيرة مباشر