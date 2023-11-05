كتائب القسام تنشر صور رشقات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صورا لرشقات صاروخية أطلقتها أمس السبت باتجاه الأراضي المحتلة، ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين.

وأعلنت كتائب القسام، اليوم الأحد، أنها نفذت العمليات التالية: